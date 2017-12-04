Матич пропустит игру с ЦСКА

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич не поможет своей команде в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против ЦСКА.

Как сообщил главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью, 29-летний серб получил травму, характер которой остаётся неизвестной.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА состоится во вторник в 22:45 по московскому времени.

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