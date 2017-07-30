Матич прошел медобследование в "Манчестер Юнайтед"



Сербский полузащитник "Челси" Неманья Матич все ближе к "Манчестер Юнайтед", сообщает AS.

По сведениям издания, футболист прошел медицинское обследование и в ближайшее время подпишет контракт с манкунианцами. В стане "красных дьяволов" хавбек воссоединится с наставником Жозе Моуринью, который ранее тренировал "Челси".

Ожидается, что 28-летний Матич обойдется "Манчестер Юнайтед" в 45 миллионов евро.

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