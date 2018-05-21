Матич рассказал, какие игроки нужны "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич считает, что клуб должен усилить состав ближайшим летом.

Сербский футболист подчеркнул, что "МЮ" нужны опытные новички.

"Нам необходимы опытные игроки, которые могут дать больше качества нашей команде. Только так мы можем бороться за титул, за победу в Лиге чемпионов. Мы в любом случае добились прогресса. В предыдущие годы результаты были хуже. На этот раз стали вторыми, уступив только "Манчестер Сити", который играл в отличный футбол", - отметил Матич.

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