Матич решил завершить карьеру в сборной Сербии
Хавбек "МЮ" Ньманья Матич решил завершить международную карьеру. Об этом сообщает сербское издание Mozzartsport.com.
По данным источника, у футболиста возник конфликт с Федерацией футбола Сербии, поэтому он решил уйти из сборной.
Стоит отметить, что полузащитника пытались отговорить от ухода из сборной, однако уговоры не увенчались успехом.
Матич был вызван в состав команды на матчи Лиги наций против России и Турции в сентябре. За национальную команду 32-летний футболист играл с 2008 года.
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