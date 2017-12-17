Матич считает Погба ключевой фигурой "МЮ"
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич отметил важность Поля Погба.
"Погба - очень важный футболист, он обладает хорошим уровнем мастерства, что определенно идет на пользу команде. Конечно, мы очень скучаем по нему в его отсутствие. Однако у нас есть игроки высокого класса, которые способны его заменить. Но совершенно очевидно и то, что с его возвращением "Манчестер Юнайтед" станет сильнее. Поль - важное звено нашей команды" - приводят слова Матича английские СМИ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12