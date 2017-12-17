Матич считает Погба ключевой фигурой "МЮ"

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Матич считает Погба ключевой фигурой "МЮ"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич отметил важность Поля Погба.

"Погба - очень важный футболист, он обладает хорошим уровнем мастерства, что определенно идет на пользу команде. Конечно, мы очень скучаем по нему в его отсутствие. Однако у нас есть игроки высокого класса, которые способны его заменить. Но совершенно очевидно и то, что с его возвращением "Манчестер Юнайтед" станет сильнее. Поль - важное звено нашей команды" - приводят слова Матича английские СМИ.

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