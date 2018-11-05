Матич: "Символ мака для меня - напоминание о нападении, которое я пережил ребенком"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич в своем инстаграме написал, почему не хочет прикреплять цветок мака к своей футболке перед игрой с "Борнмутом" (2:1).



"Я понимаю, почему люди носят маки, и уважаю их право. Я сочувствую всем, кто потерял своих близких из-за конфликта. Однако для меня - это напоминание о том нападении, которое я пережил, будучи 12-летним мальчиком, живущим во Врело. Моя страна была разрушена бомбёжкой в 1999 году. Несмотря на то что ранее я носил форму с цветком мака, теперь я чувствую, что не могу это делать, это будет неправильно.



Я не хочу дискредитировать мак как символ гордости в Британии или оскорбить кого-то. Однако в этом вопросе я опираюсь на своё воспитание и считаю, что это личный выбор каждого.



Надеюсь, теперь все понимают мои причины, и я могу сосредоточиться на том, чтобы помогать своей команде в предстоящих матчах", - сообщил Матич на странице в инстаграме.

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