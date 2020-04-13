Матич сравнил Роналду и Месси

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Матич сравнил Роналду и Месси
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич поделился мнением о нападающем "Ювентуса" Криштиану Роналду и форварде "Барселоны" Лионеле Месси.

"Если бы вы спросили моего сына, то он бы выбрал Роналду. Он отличается от Месси. Конечно, Криштиану талантлив. Но своему успеху он обязан тяжелой работе.

У Месси также есть талант, но я не могу сказать, что он не тренируется. Безусловно, он тоже трудится. Просто они разные. Поэтому мне сложно сделать выбор между ними. В последние 15 лет они два лучших игрока в мире. Невероятно, что они держат уровень на протяжении стольких лет. Возможно, они являются двумя лучшими игроками в истории", – приводит слова Матича L’Equipe.

Не пропустите: Невеста Роналду поделилась впечатлениями от совместной тренировки с футболистом. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Пока португальское заднеприводное плоскостопие, шавка и просто балласт - Роналду, обдумывает на Мадейре как выплакать очередной ЗМ, не взирая на карантин, Месси делает благое дело! Но никто и не удивлён! Картонный португальский лидер, всегда заботился о своих картонных «проблемах», не бойсь, уже обдумывает, как ещё подключить больше арбитров, что бы было больше липовых пенок (как в том же матче с Фиорентиной) и как выплакать очередной липовый ЗМ, а клубные дела, и эпидемия - подождут. Но если, что - Сарри на выход, как это было с Аллегри! Виноваты все во круг, но не я! Все это Кристиано Картон педик Роналду! Forza Juve!

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Обладатель трёх "Золотых мячей" экс-игрок сборной Нидерландов Марко ван Бастен, поделился мнением о сравнениях нападающего "Барселоны" Лионеля Месси с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. — "Роналду - замечательный футболист, однако те, кто считают Роналду лучше Месси, ничего не смыслят в футболе или лукавят. Лео уникальный игрок. Такие как он появляются в футболе раз в 50 или 100 лет. Он был рожден гением. ___ Даже тупой заднеприводной троль "SOCCER NEWS" Дмитрий Владимирович знает, добавил Марко ван Бастен, что картонный португальский лидер выжил из Юветуса классного тренера Аллегри, благодаря которому Ювентус за 5 лет выиграл: 5 титулов Чемпиона Италии, 4 Кубка Италии, и 2 Суперкубка Италии, только потому, что Аллегри не доверял этому инвалиду всех Отечественных войн бить пенальти.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Разница в том что плэй-офф ЛЧ как постель любящей жены, если бы была постель любящего Бартомео, то Леониду бы не было равных))

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