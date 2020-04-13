Матич сравнил Роналду и Месси



Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич поделился мнением о нападающем "Ювентуса" Криштиану Роналду и форварде "Барселоны" Лионеле Месси.

"Если бы вы спросили моего сына, то он бы выбрал Роналду. Он отличается от Месси. Конечно, Криштиану талантлив. Но своему успеху он обязан тяжелой работе.

У Месси также есть талант, но я не могу сказать, что он не тренируется. Безусловно, он тоже трудится. Просто они разные. Поэтому мне сложно сделать выбор между ними. В последние 15 лет они два лучших игрока в мире. Невероятно, что они держат уровень на протяжении стольких лет. Возможно, они являются двумя лучшими игроками в истории", – приводит слова Матича L’Equipe.

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