Матич стал 13-м игроком, с которым Моуринью работал как минимум в двух командах
Сербский полузащитник Неманья Матич стал игроком "Манчестер Юнайтед".
Таким образом, 28-летний футболист стал 13-м подопечным Жозе Моуринью, с которым португальский специалист работал как минимум в двух командах. Ранее тренер и игрок сотрудничали в "Челси".
В этот список также входят: Рикарду Карвалью ("Порту", "Челси", "Реал"), Манише ("Бенфика", "Порту", "Челси"), Дерлей ("Лейрия", "Порту"), Нуну Валенте ("Лейрия", "Порту"), Паулу Феррейра ("Порту", "Челси"), Эрнан Креспо ("Челси", "Интер"), Майкл Эссьен ("Челси", "Реал"), Самюэль Это'о ("Интер", "Челси"), Лассана Диарра ("Челси", "Реал"), Хуан Мата ("Челси", "Манчестер Юнайтед"), Златан Ибрагимович ("Интер", "Манчестер Юнайтед"), Ромелу Лукаку ("Челси", "Манчестер Юнайтед").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24