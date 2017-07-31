Матич стал игроком "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Челси" Неманьи Матича.

Сумма трансфера составила 44,7 миллионов евро. 28-летний футболист заключил с "красными дьяволами" контракт по схеме "3+1". В новой команде серб будет играть под номером 31.

Матич выступал за "Челси" с 2014 года, сыграл 151 матч и забил 7 голов.

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