Матич возложил ответственность за неудачные результаты "Манчестер Юнайтед" на Сульшера
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич считает, что неудачный старт команды в новом сезоне - это результат работы главного тренера Уле Гуннара Сульшера.
"Тренер должен собрать команду, которая сможет бороться за титул. Если она не побеждает, то это полностью его ответственность. Только тренер определяет, кто выходит на поле", - приводит слова серба Sky Sports.
Стоит отметить, что Матич в этом сезоне провёл на поле всего 23 минуты, а в трёх стартовых матчах неизменно оставался в запасе.
"МЮ" по итогам четырёх туров занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1