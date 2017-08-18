Матич: "Все знают, что из себя представляет такой клуб, как "Манчестер Юнайтед"

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Матич: "Все знают, что из себя представляет такой клуб, как "Манчестер Юнайтед"

Хавбек Неманья Матич заявил, что "Манчестер Юнайтед" самый великий клуб за который он выступал.

"Когда я только приехал сюда и провел первый день на базе, то сразу же ощутил, что все в клубе стараются мне помочь. Моуринью очень важен для меня. Он забрал меня из "Бенфики" в "Челси" и когда я решил перейти в "МЮ" - он был важным фактором.

Является ли "МЮ" величайшим клубом? Да, определенно. Все знают, что из себя представляет такой клуб, как "Манчестер Юнайтед". "Челси" тоже большой клуб, "Бенфика" - самый большой клуб Португалии. Однако "Манчестер Юнайтед" - это "Манчестер Юнайтед" - приводит слова Матича Sky Sports.

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