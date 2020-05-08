Матич высказался о Моуринью
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич поделился мнением о португальском тренере Жозе Моуринью.
"Как ведёт себя Моуринью? Всё зависит от ситуации. Если ты побеждаешь, то он - лучший парень на свете. Но если проигрываешь, то нужно прятаться от него. Это восхитительный тренер", - приводит слова сербского хавбека The Guardian.
Напомним, что Матич играл под руководством Моуринью в "Челси" и "МЮ".
В течение тренерской карьеры "Особенный" выиграл 25 трофеев.
Не пропустите: Моуринью назвал единственное поражение, заставившее его плакать. | http://soccernews.ru
главное
-
РФС объявил о запуске специального проекта к 75-летию Победы
-
"Реал" надолго теряет Йовича
-
РФС может провести мини-турнир за право выступать в РПЛ, если сезон не будет доигран
-
Официально: до конца года командам разрешено делать по 5 замен в матче
-
Председателем совета директоров ЦСКА стал помощник Путина
Лента новостей
-
Тренер "Уфы" рассказал о пользе пива
-
В Испании у пятерых футболистов обнаружили коронавирус
-
2
"Барселона" предложила "Интеру" 6 игроков на выбор для включения в сделку по Лаутаро
-
РФС объявил о запуске специального проекта к 75-летию Победы
-
Ловчев рассказал, почему не любит Карпина
-
"РБ Лейпциг" продлил контракт с основным защитником
-
3
"Барселона" пообещала Лаутаро место в стартовом составе
-
"Реал" надолго теряет Йовича
-
3
"Барселона" опубликовала видео первой тренировки после смягчения карантина
-
Сёмин прокомментировал решение увеличить количество замен в матчах
-
Чех: "Второй сезон в "Челси" я провёл со сломанными плечами"
-
Геркус предположил, как изменится российский трансферный рынок после кризиса
-
Овчинников - о Смородской: "Можно считать, что она Лунтик"
-
Матич высказался о Моуринью
-
РФС может провести мини-турнир за право выступать в РПЛ, если сезон не будет доигран
-
"Интер" поборется за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"
-
Названа сумма, которую потеряют клубы РПЛ из-за кризиса
-
Каррера отреагировал на возобновление тренировок в АЕКе
-
Официально: до конца года командам разрешено делать по 5 замен в матче
-
СМИ: в "Локомотиве" пока не приняли решение о смене главного тренера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18