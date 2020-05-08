Матич высказался о Моуринью

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич поделился мнением о португальском тренере Жозе Моуринью.

"Как ведёт себя Моуринью? Всё зависит от ситуации. Если ты побеждаешь, то он - лучший парень на свете. Но если проигрываешь, то нужно прятаться от него. Это восхитительный тренер", - приводит слова сербского хавбека The Guardian.

Напомним, что Матич играл под руководством Моуринью в "Челси" и "МЮ".

В течение тренерской карьеры "Особенный" выиграл 25 трофеев.

Не пропустите: Моуринью назвал единственное поражение, заставившее его плакать. | http://soccernews.ru