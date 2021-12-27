Матич высказался об адаптации Рангника в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Сербский хавбек "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич прокомментировал назначение Ральфа Рангника на пост главного тренера команды.

"АПЛ – очень тяжелая лига, гораздо сложнее, чем 15 лет назад. И, конечно, любому новому тренеру нужно время на адаптацию.

Конечно, потребуется время, но у нас достаточно талантливая команда для того, чтобы быстро понять его идеи и начать играть так, как нужно ему. И это касается каждого аспекта, не только прессинга. Нужно знать, что делать в тот или иной момент, когда прессинговать и кого.

Нужно быть физически готовым, играть хорошо с точки зрения тактики, когда выпадает такой шанс. Мы уже подстраиваемся. Мы понимаем его идеи, понимаем, чего он хочет. Постепенно мы будем работать так, как ему хочется", – сказал Матич.

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