Матич: "Я с нетерпением жду того, чтобы внести свой вклад в историю "МЮ"

Теги манчестер юнайтеднеманья матич

Матич: "Я с нетерпением жду того, чтобы внести свой вклад в историю "МЮ"

Новичок "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич прокомментировал свой переход в стан "красных дьяволов".

"Я рад перебраться в "Манчестер Юнайтед". Я не мог упустить возможность вновь поработать с Жозе Моуринью. Я наслаждался временем в "Челси" и хотел бы поблагодарить клуб и фанатов за поддержку. Не могу дождаться встречи с новыми партнерами и начать тренировки.

Это очень интересное время для команды. Я с нетерпением жду того, чтобы внести свой вклад в историю такого великого клуба" - приводит слова Матича официальный сайт "МЮ".

Читайте также: Матич стал игроком "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов