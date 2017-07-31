Матич: "Я с нетерпением жду того, чтобы внести свой вклад в историю "МЮ"

Новичок "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич прокомментировал свой переход в стан "красных дьяволов".

"Я рад перебраться в "Манчестер Юнайтед". Я не мог упустить возможность вновь поработать с Жозе Моуринью. Я наслаждался временем в "Челси" и хотел бы поблагодарить клуб и фанатов за поддержку. Не могу дождаться встречи с новыми партнерами и начать тренировки.

Это очень интересное время для команды. Я с нетерпением жду того, чтобы внести свой вклад в историю такого великого клуба" - приводит слова Матича официальный сайт "МЮ".

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