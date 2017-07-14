Матича зовут в "Ювентус"

"Ювентус" намерен приобрести хавбека "Челси" Неманью Матича.

О возможном трансфере сообщается на сайте журналиста Sky Sport Italia Джанлуки ди Марцио.

Сам 28-летний серб уже давно заявил, что готов уйти из "Челси". Ранее им интересовались "Манчестер Юнайтед" и "Интер".

В лондонском клубе надеются выручить за Матича около 40 миллионов евро.

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