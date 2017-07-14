Матича зовут в "Ювентус"

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Матича зовут в "Ювентус""Ювентус" намерен приобрести хавбека "Челси" Неманью Матича.

О возможном трансфере сообщается на сайте журналиста Sky Sport Italia Джанлуки ди Марцио. 

Сам 28-летний серб уже давно заявил, что готов уйти из "Челси". Ранее им интересовались "Манчестер Юнайтед" и "Интер". 

В лондонском клубе надеются выручить за Матича около 40 миллионов евро.

Читайте: Матич хочет перейти в "Манчестер Юнайтед"  | http://soccernews.ru

 

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