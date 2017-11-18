Матип не сыграет с "Саутгемптоном"

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Матип не сыграет с "Саутгемптоном"

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип не поможет своей команде в матче 12-го тура АПЛ против "Саутгемптона", сообщает The Liverpool Echo.

По сведениям издания, 26-летний камерунец выбыл из строя из-за травмы бедра. Сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Саутгемптон" состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.

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