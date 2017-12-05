Матип не сыграет со "Спартаком"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что камерунский защитник Жоэль Матип пропустит матч шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Спартака".

"У него мышечная травма. Я не знаю, сколько именно времени ему потребуется на восстановление, но в среду он точно не сыграет" - цитирует Клоппа официальный сайт "красных".

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Спартак" состоится в среду в 22:45 по московскому времени.

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