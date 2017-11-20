Матип рискует пропустить матч с "Севильей"

Участие защитника "Ливерпуля" Жоэля Матипа в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Севильи" находится под вопросом, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 26-летний камерунец, скорее всего, не успеет восстановиться после травмы бедра, из-за которой он уже пропустил субботний поединок с "Саутгемптоном".

Напомним, что матч "Севилья" - "Ливерпуль" состоится во вторник в 22:45 по московскому времени.

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