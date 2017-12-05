Матип: "Спартак" может удивить любого"

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Матип: "Спартак" может удивить любого"Защитник английского "Ливерпуля" Жоэль Матип высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги Чемпионов против московского "Спартака".

"В первом матче "Спартак" до предела осложнил нам жизнь, но я все равно считаю, что мы могли выиграть в Москве. Та игра закончилась вничью, а ответный матч, полагаю, будет открытым. В домашнем матче с "Севильей" все увидели, что "Спартак" может удивить любого. Так что нам нужно будет отдать борьбе все силы. В любом случае мы будем фаворитами, поскольку играем дома. С нетерпением жду этого матча и надеюсь, что мы наберем три очка", - цитирует 26-летнего бека Чемпионат.

Напомним, Вейналдум дал характеристику "Спартаку". | soccernews.ru

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