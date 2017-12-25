Матип восстановился после травмы

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип залечил повреждение бедра и вернулся в строй, сообщает официальный сайт клуба.

26-летний камерунец уже приступил к тренировкам в общей группе. Таким образом, он может принять участие в матче 20-го тура АПЛ против "Суонси", который состоится во вторник.

Напомним, что Матип, в активе которого 1 гол в 19 матчах этого сезона, угодил в лазарет ещё в конце ноября.

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