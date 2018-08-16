Матип впервые сыграл за "Ливерпуль" за последние пять месяцев

Камерунский защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип восстановился после травмы, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, футболист принял участие в тренировочном матче. Матип впервые смог сыграть за последние пять месяцев. В марте он получил травму и с тех пор не играл.

В прошлом сезоне 27-летний Матип провел 35 матчей за "Ливерпуль" и забил 1 мяч.

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