Матип выбыл до конца года

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип получил повреждение.

Как сообщает Daily Mail, у игрока диагностировано повреждение бедра. На восстановление потребуется около месяца.

В этом сезоне Матип сыграл 13 матчей в чемпионате и отметился одним голом.

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