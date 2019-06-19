Матс Хуммельс вернулся в "Боруссию"

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Матс Хуммельс вернулся в "Боруссию"

Игрок "Баварии" Матс Хуммельс вернулся в дортмундскую "Боруссию", утверждает официальный сайт "шмелей".

Трансфер произойдет в ближайшие дни. На данный момент детали сделки не оглашаются, однако, по сообщению Kicker, "Боруссия" заплатит 38 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игрок уже согласовал трехлетний контракт с клубом с окладом в 10 миллионов евро в год.

Напомним, 30-летний немец перешел в "Баварию" из "Боруссии" в 2016 году за 35 миллионов евро. За дортмундцев он играл на протяжении 8 лет (2008 - 2016). Вместе с клубом он дважды становился чемпионом Германии, выигрывал Кубок страны и дважды - Суперкубок.
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Крош
Крош

Ну и на фига было уходить в 16.

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