Маттео Гендузи перешел из "Арсенала" в "Герту"

Французский полузащитник лондонского "Арсенала" Маттео Гендузи перешел в берлинскую "Герту", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

"Герта" арендовала футболиста до лета 2021 года с правом последующего выкупа.

Гендузи выступает за "Арсенал" с 2018 года. Всего он провел за английский клуб 82 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Ранее он играл за "Лорьян". Сыграл 11 матчей за молодежную сборную Франции. Обладатель Кубка Англии. Его контракт с "Арсеналом" действует до лета 2022 года.

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