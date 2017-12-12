Маттеус: "Кейн смог бы заиграть бы в любом клубе Европы"



Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус восхищен игрой нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

"В Европе все говорят о Кейне. А после того, как "Тоттенхэм" попал на "Ювентус" в Лиге Чемпионов, о нем будут говорить в Италии. Мне нравится игра Кейна. Если бы я был тренером, который располагает большой суммой денег, то купил бы его уже завтра. На его позиции есть единственный игрок, который мне нравится больше - это Роберт Левандовски. Но Харри моложе и продолжает прогрессировать. Уверен, что Кейн смог бы заиграть бы в любом клубе Европы, даже в "Реале" и "Барселоне", - приводит слова Маттеуса Goal.com.

Напомним, что 24-летний Кейн забил 50 голов в 2017 году.

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