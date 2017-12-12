Маттеус: "Кейн смог бы заиграть бы в любом клубе Европы"

Теги тоттенхэмхарри кейн

Маттеус: "Кейн смог бы заиграть бы в любом клубе Европы"
Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус восхищен игрой нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

"В Европе все говорят о Кейне. А после того, как "Тоттенхэм" попал на "Ювентус" в Лиге Чемпионов, о нем будут говорить в Италии. Мне нравится игра Кейна. Если бы я был тренером, который располагает большой суммой денег, то купил бы его уже завтра. На его позиции есть единственный игрок, который мне нравится больше - это Роберт Левандовски. Но Харри моложе и продолжает прогрессировать. Уверен, что Кейн смог бы заиграть бы в любом клубе Европы, даже в "Реале" и "Барселоне", - приводит слова Маттеуса Goal.com.

Напомним, что 24-летний Кейн забил 50 голов в 2017 году.

Не пропустите: Кейн: "Моя цель - "Золотой мяч". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лучшие сольные голы 2017 года

Лучшие сольные голы 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов