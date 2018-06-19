Маттеус: "Мне кажется, Озил чувствует себя не комфортно в футболке сборной Германии"

Чемпион Мира и Европы в составе сборной Германии Лотар Маттеус пророчит скорый уход из национальной команды своей страны полузащитника Месута Озила.

"Мне часто кажется, что он не чувствует себя комфортно в футболке сборной Германии. Все выглядит так, будто он не хочет играть. Он играет без сердца, радости и страсти. Я думаю, что он уйдет из сборной после Чемпионата Мира в России", - цитирует бывшего футболиста Bild.

Напомним, Дюгарри высказался о перспективах сборной Германии на ЧМ. | soccernews.ru