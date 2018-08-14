Маттеус: "Многие игроки играли на Чемпионате Мира на более высоком уровне, нежели Неймар"

Чемпион мира и Европы Лотар Маттеус высказался о выступлении в прошлом сезоне форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара.

" Он был травмирован долгое время. Он ничего не сделал для ПСЖ, ничего хорошего. Он забил 20 мячей, это неплохо для чемпионата Франции. Но он не лучшим образом выступил с Бразилией на Чемпионате Мира. Конечно, он забил два или три гола. Но то, как он играл во время Чемпионата Мира в некоторых матчах, не вызывает большого сочувствия. Некоторые игроки, особенно в России, играли на более высоком уровне, нежели Неймар ", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Неймар просит ПСЖ подписать своего бывшего партнера по "Барселоне". | soccernews.ru