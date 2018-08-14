Маттеус: "Многие игроки играли на Чемпионате Мира на более высоком уровне, нежели Неймар"
Чемпион мира и Европы Лотар Маттеус высказался о выступлении в прошлом сезоне форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара.
"Он был травмирован долгое время. Он ничего не сделал для ПСЖ, ничего хорошего. Он забил 20 мячей, это неплохо для чемпионата Франции. Но он не лучшим образом выступил с Бразилией на Чемпионате Мира. Конечно, он забил два или три гола. Но то, как он играл во время Чемпионата Мира в некоторых матчах, не вызывает большого сочувствия. Некоторые игроки, особенно в России, играли на более высоком уровне, нежели Неймар", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.
Напомним, Неймар просит ПСЖ подписать своего бывшего партнера по "Барселоне". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|93
|2
|Монако
|38
|80
|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26