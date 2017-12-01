Маттеус назвал идеальный финал ЧМ-2018

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Маттеус назвал идеальный финал ЧМ-2018

Известный в прошлом немецкий футболист Лотар Маттеус назвал идеальный финал Чемпионата Мира 2018 года.

"Россия должна выйти в следующий раунд. Для чемпионата хорошо, если страна-хозяйка продержится как можно дольше. Это скажется на атмосфере внутри страны и на атмосфере самого турнира. Не стоит говорить о том, что невозможно. Я хотел бы увидеть их в финале. Как по мне, Россия - Германия - это идеальный финал. Что касается сборной России и изменилась ли она, во-первых, Чемпионат Мира проходит в России, и будет стыдно, если сборная вылетит в первом же раунде. Никто не простит этого" - сказал Маттеус.

Напомним, что жеребьёвка группового этапа ЧМ-2018 состоится сегодня в Москве.

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