Маттеус назвал причину провалов Гвардиолы в Лиге Чемпионов

Теги лотар маттеусхосеп гвардиолабавария мюнхенманчестер ситибарселона

Маттеус назвал причину провалов Гвардиолы в Лиге Чемпионов

Легенда "Баварии" Лотар Маттеус поделился мыслями о том, почему команды Хосепа Гвардиолы уже почти 10 лет не могут выиграть Лигу Чемпионов.

"Есть ощущение, что он всегда хочет делать что-то особенное в больших матчах. Гвардиола пытался показать, что может ещё лучше, и напрочь забывал про необходимость сохранности системы. Я бы назвал его эгоцентричным. Это резкое слово, но это связано с тем, что он сделал", - приводит слова Маттеуса Sport Bild.

Напомним, что Гвардиола побеждал в ЛЧ с "Барселоной" в 2009 и 2011 году. С "Баварией" он трижды доходил до полуфинала турнира, а с "Сити" пока не может преодолеть даже стадию 1/4 финала.

Не пропустите: Экс-игрок ПСЖ уверен, что клуб подпишет Месси, Роналду и Гвардиолу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 2 сентября

Главные новости дня: 2 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов