Маттеус назвал причину провалов Гвардиолы в Лиге Чемпионов
Легенда "Баварии" Лотар Маттеус поделился мыслями о том, почему команды Хосепа Гвардиолы уже почти 10 лет не могут выиграть Лигу Чемпионов.
"Есть ощущение, что он всегда хочет делать что-то особенное в больших матчах. Гвардиола пытался показать, что может ещё лучше, и напрочь забывал про необходимость сохранности системы. Я бы назвал его эгоцентричным. Это резкое слово, но это связано с тем, что он сделал", - приводит слова Маттеуса Sport Bild.
Напомним, что Гвардиола побеждал в ЛЧ с "Барселоной" в 2009 и 2011 году. С "Баварией" он трижды доходил до полуфинала турнира, а с "Сити" пока не может преодолеть даже стадию 1/4 финала.
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