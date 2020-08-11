Маттеус - о матче "Бавария" - "Барселона": "Месси предстоит сыграть против лучшего футболиста в мире"

Легенда мюнхенской "Баварии" Лотар Маттеус поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Барселоны".

"Месси предстоит сыграть против лучшего футболиста в мире - Роберта Левандовски. Он именно лучший игрок, а не просто лучший форвард. Нынешняя "Барса" уже не та. Конечно, у них есть гениальный игрок Месси, но его одного будет недостаточно в матче с "Баварией". Меня "Барселона" не пугает", - цитирует Маттеуса AS.

Напомним, что "Бавария" сразится с "Барсой" в пятницу, 14 августа, в Лиссабоне.

В этом сезоне 31-летний Левандовски забил 53 мяча и отдал 8 ассистов в 44 играх. В активе 33-летнего Месси за указанный период 31 гол и 27 результативных передач в 43 матчах.

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