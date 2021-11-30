Маттеус - о "Золотом мяче": "Я больше не понимаю этот мир"
Фото инстаграм Лотара Маттеуса
Легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус остался разочарован результатами голосования за обладателя "Золотого мяча" по итогам 2021 года.
Напомним, что награда досталась нападающему ПСЖ Лионелю Месси, который опередил форварда "Баварии" Роберта Левандовски на 33 балла.
"Не могу понять, почему Левандовски не выиграл награду. При всём уважении к Месси и другим номинантам, никто не заслужил "Золотой мяч" больше Роберта. Даже если брать в расчёт не два года, а только 2021-й, Левандовски всё равно был лучшим. Он побил рекорд Герда Мюллера, стал лучшим бомбардиром во всех турнирах. Честно говоря, после такого выбора я больше не понимаю этот мир.
Хоть Месси и выиграл Кубок Америки, но в ПСЖ он совсем блеклый. Бензема провёл отличный год, но ничего не выиграл с "Реалом". Салах был великолепен в последние несколько месяцев, но в начале года у него был длительный период без голов. Жоржиньо, конечно, выиграл два очень важных титула с "Челси" и сборной Италии, но он далеко не так выделялся, как Левандовски. А Роналду не был так стабилен и ярок, как поляк", - приводит слова Маттеуса Sky Sport Deutschland.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20