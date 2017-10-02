Маттеус обвинил Анчелотти в том, что тот намеренно спровоцировал свое увольнение

Теги бавария мюнхенкарло анчелотти

Маттеус обвинил Анчелотти в том, что тот намеренно спровоцировал свое увольнениеЧемпион мира и Европы в составе сборной Германии Лотар Маттеус обвинил бывшего главного тренера мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти в том, что тот намеренно спровоцировал свое увольнение.

По информации football.fr, бывший футболист заявил, что стартовый состав чемпиона Германии на матч группового этапа Лиги Чемпионов против французского ПСЖ был провокацией со стороны итальянского специалиста. Не выпустив с первых минут на поле "Парк де Пренс" лидеров своей бывшей команды Арьена Роббена, Франка Рибери и Матса Хуммельса, Анчелотти намеренно пытался добиться своего скорейшего увольнения.

Напомним, "Бавария" выступила с заявлением по поводу травмы Рибери. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 7 19
2 Бавария Мюнхен 7 14
3 Хоффенхайм 7 14
4 Ганновер 96 7 12
5 Аугсбург 7 11
6 Боруссия Менхенгладбах 7 11
7 РБ Лейпциг 6 10
8 Айнтрахт Франкфурт 7 10
9 Шальке 7 10
10 Герта 7 9
11 Байер Леверкузен 7 8
12 Вольфсбург 7 7
13 Майнц 05 7 7
14 Штутгарт 7 7
15 Фрайбург 7 7
16 Гамбург 7 7
17 Вердер Бремен 7 4
18 Кельн 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов