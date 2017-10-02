Маттеус обвинил Анчелотти в том, что тот намеренно спровоцировал свое увольнение

Чемпион мира и Европы в составе сборной Германии Лотар Маттеус обвинил бывшего главного тренера мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти в том, что тот намеренно спровоцировал свое увольнение.

По информации football.fr, бывший футболист заявил, что стартовый состав чемпиона Германии на матч группового этапа Лиги Чемпионов против французского ПСЖ был провокацией со стороны итальянского специалиста. Не выпустив с первых минут на поле "Парк де Пренс" лидеров своей бывшей команды Арьена Роббена, Франка Рибери и Матса Хуммельса, Анчелотти намеренно пытался добиться своего скорейшего увольнения.

Напомним, "Бавария" выступила с заявлением по поводу травмы Рибери. | soccernews.ru