Маттеус оценил готовность Холанда к уходу из "Боруссии"
Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус порассуждал о влиянии нападающего Эрлинга Холанда на игру дортмундской "Боруссии", а также высказался о его будущем в клубе.
"Холанд в "Боруссии" выполняет те же функции, что и Левандовски в "Баварии". Это игрок атаки, который не только отвечает за голы, но и тащит команду за собой. В 20 лет он является лидером. Это говорит о многом. Эрлинг знает, что ему нужно делать, он думает не только о себе, но и о своей команде. Тот позитив, который он излучает, передаётся партнёрам. Однажды Холанд покинет "Боруссию" и сделает следующий шаг. Он уже готов, и мы гордимся тем, что он играет в Бундеслиге", - сказал Маттеус.
Год назад "Боруссия" купила звёздного норвежца у "Зальцбурга" за 20 миллионов евро, заключив с ним контракт до конца сезона 2023/24.
В составе "шмелей" Холанд забил 33 гола и сделал 6 ассистов в 32 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20