Маттеус оценил готовность Холанда к уходу из "Боруссии"

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Маттеус оценил готовность Холанда к уходу из "Боруссии"

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус порассуждал о влиянии нападающего Эрлинга Холанда на игру дортмундской "Боруссии", а также высказался о его будущем в клубе.

"Холанд в "Боруссии" выполняет те же функции, что и Левандовски в "Баварии". Это игрок атаки, который не только отвечает за голы, но и тащит команду за собой. В 20 лет он является лидером. Это говорит о многом. Эрлинг знает, что ему нужно делать, он думает не только о себе, но и о своей команде. Тот позитив, который он излучает, передаётся партнёрам. Однажды Холанд покинет "Боруссию" и сделает следующий шаг. Он уже готов, и мы гордимся тем, что он играет в Бундеслиге", - сказал Маттеус.

Год назад "Боруссия" купила звёздного норвежца у "Зальцбурга" за 20 миллионов евро, заключив с ним контракт до конца сезона 2023/24.

В составе "шмелей" Холанд забил 33 гола и сделал 6 ассистов в 32 матчах.

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