Маттеус оценил выступления сборной России на ЧМ-2018

Легендарный футболист Лотар Маттеус прокомментировал выступления сборной России на ЧМ-2018.

"Я не удивлен тому, что сборная России вышла в плей-офф турнира. У них есть характер, они проводят домашний мундиаль. Уругвай - сильная команда, завершать игру российской команде пришлось вдесятером. Я думаю, что российские фанаты должны быть довольны выступлением своей команды и поддержать её против Испании, одного из главных фаворитов турнира. Не нужно забывать, что в футболе возможно всё, главное - верить" - приводят слова Маттеуса российские СМИ.

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