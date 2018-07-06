Маттеус похвалил организацию ЧМ-2018

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус похвалил организацию Чемпионата Мира 2018 года, который проходит в России.

"Мне довелось принимать участие во многих Чемпионатах Мира и могу сказать, что Россия организовала лучший турнир за последнее время. Россия и её столица сильно изменились за последние двадцать лет. Могу судить об этом как человек, который первый раз приехал в вашу страну почти сорок лет назад, в 1979 году. Я люблю Москву, здесь я чувствую себя как дома. В этом городе я всегда в хорошем настроении и знаю, что увижу здесь красивые места и красивых людей" - сказал Маттеус.

Напомним, что Россия принимает мировое первенство по футболу впервые в своей истории.

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