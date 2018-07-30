Маттеус приветствует уход Озила из сборной Германии

Известный в прошлом футболист Лотар Маттеус высказался об уходе Месута Озила из сборной Германии.

"Месут прекрасно отыграл за сборную на протяжении 8 лет, но последние полтора года мне не понравились. Его уход из сборной - это не потеря, а шанс изменить ситуацию в национальной команде к лучшему" - приводит слова Маттеуса Goal.com.

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