Маттеус приветствует уход Озила из сборной Германии

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Маттеус приветствует уход Озила из сборной Германии

Известный в прошлом футболист Лотар Маттеус высказался об уходе Месута Озила из сборной Германии.

"Месут прекрасно отыграл за сборную на протяжении 8 лет, но последние полтора года мне не понравились. Его уход из сборной - это не потеря, а шанс изменить ситуацию в национальной команде к лучшему" - приводит слова Маттеуса Goal.com.

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