Маттеус раскритиковал Нойера
Легенда футбола Лотар Маттеус остался недоволен словами агента голкипера "Баварии" Мануэля Нойера.
Напомним, что Томас Крот намекнул на возможный уход Нойера из мюнхенского клуба.
"По моему мнение, это недопустимое поведение. Как капитан команды он обязан обсуждать все вопросы с руководством", - заявил Маттеус.
33-летний Нойер выступает за "Баварию" с 2011 года. В составе клуба он завоевал 17 трофеев.
Читайте также: Агент Нойера намекнул, что голкипер может покинуть "Баварию". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19