Маттеус раскритиковал трансферную политику дортмундской "Боруссии"

Легендарный бразильский футболист Лотар Маттеус подверг критике трансферную политику дортмундской "Боруссии".

"За "Боруссию" должны выступать игроки самого высокого класса, с сильным характером. Сейчас таких в составе команды нет. Ярмоленко до сих пор не стал заменой для Дембеле. Возвращение таких игроков, как Кагава, Гётце или Шахин, очевидно, не лучшее решение для "Боруссии". Не говоря уже о 30 миллионах евро за Андре Шюррле. Деньги просто сгорели" - приводит слова Маттеуса Goal.com.

Напомним, что "Боруссия" вошла в десятку топ-клубов Европы, заработавших больше всех на трансферах в текущем сезоне. | http://soccernews.ru