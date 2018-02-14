Маттеус: "Реал" и ПСЖ зависят от своих звезд - от Роналду и Неймара"

Экс-игрок "Баварии" Лотар Маттеус поделился мнением о предстоящем поединке между "Реалом" и ПСЖ.

"Несомненно, "Реал" и ПСЖ зависят от своих звезд - от Роналду и Неймара. Они оба хотят доказать, что один лучше другого. В прошлом сезоне Роналду продемонстрировал, как умеет выигрывать трофеи. Он был невероятен и выиграл для "Реала" Лигу Чемпионов, но сейчас он не на том уровне.

Неймару платят больше, и это злит Роналду. Ему не нравится, что он позади бразильца, и сейчас он хочет выступить так, чтобы его игра сказала: "Я лучший, и я доказал это". Но я думаю, что против Неймара сложнее обороняться. Он лучше двигается, у него больше трюков и финтов" - приводит слова Маттеуса The Sun.

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