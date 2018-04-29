Маттеус: "Реал" не заинтересован в подписании Левандовски"

Известный в прошлом немецкий футболист Лотар Маттеус озвучил важную информацию по будущему форварда мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски.

"Согласно информации, которую я имею, "Реал Мадрид" не интересуется Левандовски. Я слышал, что он довольно безразлично относится к тренировкам... Он должен сосредоточиться на том, что важно, а не на своих постоянных изменениях своего мнения", - приводит слова бывшего футболиста goal.com.

Напомним, "Реал" ставит выше Левандовски трех форвардов. | soccernews.ru