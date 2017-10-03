Маттеус считает, что Анчелотти сам добивался своего увольнения

Бывший футболист "Баварии" Лотар Маттеус не сомневается в том, что экс-наставник клуба Карло Анчелотти сам добивался своего увольнения.

Специалист акцентировал внимание на том, что у итальянца были разногласия с игроками команды.

Напомним, что итальянец работал с командой с 2016 года.

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