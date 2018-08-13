Маттеус: "Скучаю по Видалю, он - мой любимый игрок"

Чемпион мира и Европы в составе сборной Германии Лотар Маттеус с сожалением высказался о переходе полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля в каталонскую "Барселону".

" Я очень скучаю по нему. Это мой любимый игрок. Я очень сожалею о том, что он покинул "Баварию". Я уже говорил это, и я повторю снова: это тот игрок, который мне очень нравится. Он - игрок, которого я выделял, но, к сожалению, он ушел. Видаль должен был покинуть клуб, потому что конкуренция на его позиции сильно выросла. "Бавария" приняла такое решение, это ее выбор ", - цитирует легендарного футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Нико Ковач прокомментировал победу "Баварии" в Суперкубке Германии. | soccernews.ru