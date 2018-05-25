Маттеус советует "Баварии" продать Тьяго Алькантару

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Маттеус советует "Баварии" продать Тьяго Алькантару

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус советует "Баварии" продать полузащитника Тьяго Алькантару.

"Я считаю его хорошим футболистом, но в последнее время он бледная тень самого себя. Тьяго разочаровал меня в последнее время, он не решает в больших матчах и непонятно, где сейчас его мысли. С такой игрой Алькантара не соответствует уровню "Баварии". Если клуб получит приемлемое предложение по трансферу, то стоит рассмотреть его" - приводит слова Маттеуса Football Espana.

В минувшем сезоне 27-летний Алькантара сыграл за "Баварию" 32 матча, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

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