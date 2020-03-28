Маттеус советует Санчо перейти в "Баварию"
Легенда "Баварии" Лотар Маттеус считает, что вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо не стоит торопиться с возвращением в Англию.
"Есть вероятность возвращения Санчо в АПЛ. Но чего он хочет добиться в "Челси" или "Манчестер Юнайтед"? Возможно, они даже не будут играть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Вполне могу представить Санчо в "Баварии", потому что это универсальный футболист. Ему стоит отклонить предложения из Англии и перебраться в Мюнхен", - приводит слова Маттеуса Metro.
В текущем сезоне 20-летний Санчо забил 17 голов и сделал 19 ассистов в 35 матчах за "Боруссию".
"Шмели" оценивают звёздного англичанина в 130 миллионов евро.
Не пропустите: "Боруссия" ждет торгов по трансферу Санчо. | http://soccernews.ru
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|Борнмут
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