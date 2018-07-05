Маттеус спрогнозировал будущее Роналду

Теги криштиану роналдуреал мадридювентус

Маттеус спрогнозировал будущее Роналду

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус спрогнозировал будущее нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

"Думаю, он останется в "Реале". Роналду играет в лучшем клубе мира и я не вижу причин для перехода в "Ювентус". Тем более, уровень Серии А не такой, как раньше. Итальянские команды пока не достигли уровня испанских и английских. Да и итальянский стиль футбола не для Роналду. Все футболисты будут следить за ним. Игра будет оборонительной, и он потеряет скорость" - приводит слова Маттеуса Marca.

Напомним, что, по некоторым данным, 33-летний Роналду уже определился с игровым номером в "Ювентусе". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов