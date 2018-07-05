Маттеус спрогнозировал будущее Роналду

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус спрогнозировал будущее нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

"Думаю, он останется в "Реале". Роналду играет в лучшем клубе мира и я не вижу причин для перехода в "Ювентус". Тем более, уровень Серии А не такой, как раньше. Итальянские команды пока не достигли уровня испанских и английских. Да и итальянский стиль футбола не для Роналду. Все футболисты будут следить за ним. Игра будет оборонительной, и он потеряет скорость" - приводит слова Маттеуса Marca.

Напомним, что, по некоторым данным, 33-летний Роналду уже определился с игровым номером в "Ювентусе". | http://soccernews.ru