Маттеус высказался о Сане в "Баварии"

Бывший игрок мюнхенской "Баварии" Лотар Маттеус подверг критике раскритиковал полузащитника Лероя Сане после матча 13-го тура Бундеслиги против "Байера" (2:1).

24-летний немец появился на поле на 32-й минуте вместо травмированного Кингсли Комана, но уже на 68-й минуте закончил игру по решению тренера.

"Сане не сделал следующий шаг. Он должен быть готовым к требованиям "Баварии". Это агрессивный, высокий прессингу. А у него еще есть недочеты при защите. Над этим нужно трудится.

Думаю, это причина того, что Гвардиола дал ему уйти из "Сити". Сане не отрабатывал сзади так, как ожидал тренер. Процесс обучения у него еще идет, хотя прошло достаточно времени.

У Лероя не было травмы или повреждения. Ханси поступил правильно, заменив его. Это смелый поступок, показывающий недовольство тренера игроком. Не думаю, что Сане сейчас усиление для "Баварии", – сказал Маттеус Heimatsport.