Маттеус высказался о возможном возвращении Рибери в "Баварию"

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Маттеус высказался о возможном возвращении Рибери в "Баварию"

Фото инстаграм Франка Рибери

Бывший полузащитник "Баварии" Лотар Маттеус рассказал о своём отношении к возможному возвращению в мюнхенский клуб вингера Франка Рибери.

"Если у "Баварии" не получится найти и подписать желаемого форварда, то я поддержу попытку заполучить на год Рибери", - приводит слова Маттеуса Sky Sport.

38-летний француз выступал за "Баварию" с 2007 по 2019 год, провёл 406 матчей, забил 116 голов и отдал 129 ассистов.

Сейчас Рибери является свободным агентом. Этим летом он покинул "Фиорентину" в связи с истечением срока контракта.

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