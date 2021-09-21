Маттеус высказался о возвращении Роналду в "Манчестер Юнайтед"
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус оценил решение нападающего Криштиану Роналду вернуться в "Манчестер Юнайтед".
"Мне понравился такой ход, потому что это был непростой шаг. Криштиану вернулся в лучшую лигу мира и уже забил четыре гола. Я это понимаю. Он сделал всё правильно", - цитирует Маттеуса Tuttomercatoweb.
Звёздный португалец вернулся в "МЮ" спустя 12 лет. Он перешёл в английский клуб из "Ювентуса" за 15+8 миллионов евро.
36-летний Роналду оформил дубль в матче с "Ньюкаслом" (4:1), а также забил по голу в играх с "Янг Бойз" (1:2) и "Вест Хэмом" (2:1).
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