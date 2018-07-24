Маттеус: "Я вижу футболиста Озила, который не играет так, как раньше"
Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус считает, что время Месута Озила в сборной закончилось.
Вчера футболист завил, что завершает карьеру в национальной команде. Игрока подвергли критике за его фото с президентом Турции накануне ЧМ-2018, после чего Озил принял такое решение.
"Футбол - это футбол, а политика - это политика. Месут отлично поработал на сборную Германии в прошлые годы. Но за последние полтора года он не показывал тот же уровень, что и четыре года назад, когда мы выиграли Чемпионат Мира.
Я думаю, что его время в сборной закончилось. Не из-за политического решения. Меня это не волнует. Я вижу футболиста Месута Озила, который не играет так, как раньше. В Германии много хороших игроков, и когда один футболист больше не может выступать на прежнем уровне, у нас есть варианты, чтобы дать шанс молодому поколению", - сказал он.
Читайте: Турецкая федерация футбола поддержала Озила | http://soccernews.ru
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|Команда
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|О
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|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
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|11
|Вердер Бремен
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|42
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|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22