Маттеус: "Я вижу футболиста Озила, который не играет так, как раньше"

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус считает, что время Месута Озила в сборной закончилось.

Вчера футболист завил, что завершает карьеру в национальной команде. Игрока подвергли критике за его фото с президентом Турции накануне ЧМ-2018, после чего Озил принял такое решение.

"Футбол - это футбол, а политика - это политика. Месут отлично поработал на сборную Германии в прошлые годы. Но за последние полтора года он не показывал тот же уровень, что и четыре года назад, когда мы выиграли Чемпионат Мира.

Я думаю, что его время в сборной закончилось. Не из-за политического решения. Меня это не волнует. Я вижу футболиста Месута Озила, который не играет так, как раньше. В Германии много хороших игроков, и когда один футболист больше не может выступать на прежнем уровне, у нас есть варианты, чтобы дать шанс молодому поколению", - сказал он.

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