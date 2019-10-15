Маттейс де Лигт: "В "Аяксе" чувствовал себя неуязвимым. Сейчас все иначе"

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Маттейс де Лигт: "В "Аяксе" чувствовал себя неуязвимым. Сейчас все иначе"

Футболист "Ювентуса" Маттейс де Лигт рассказал о своей адаптации в туринском клубе. Об этом сообщает Fox Sports.

"В "Аяксе" я чувствовал себя неуязвимым, сейчас все иначе. Но думаю, это нормально, так как тут для меня все по-новому. Я работаю и стараюсь прогрессировать, и не переживать.

Не понимаю, почему играю не так, как хочется. Все что я могу - это продолжать заниматься, учиться у своих товарищей.

Я играю, и это главное. В конце концов уверен, что все будет хорошо, и этот сезон будет позитивным", - сказал де Лигт.

В "Аяксе" 20-летний футболист играл с 2016 по 2019 год. В "Ювентус" защитник перешел этим летом за 75 миллионов евро. В этом сезоне голландец участвовал в 5 матчах Серии А, не отметившись результативными действиями.

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