Маттейс де Лигт: "В "Аяксе" чувствовал себя неуязвимым. Сейчас все иначе"
Футболист "Ювентуса" Маттейс де Лигт рассказал о своей адаптации в туринском клубе. Об этом сообщает Fox Sports.
"В "Аяксе" я чувствовал себя неуязвимым, сейчас все иначе. Но думаю, это нормально, так как тут для меня все по-новому. Я работаю и стараюсь прогрессировать, и не переживать.
Не понимаю, почему играю не так, как хочется. Все что я могу - это продолжать заниматься, учиться у своих товарищей.
Я играю, и это главное. В конце концов уверен, что все будет хорошо, и этот сезон будет позитивным", - сказал де Лигт.
В "Аяксе" 20-летний футболист играл с 2016 по 2019 год. В "Ювентус" защитник перешел этим летом за 75 миллионов евро. В этом сезоне голландец участвовал в 5 матчах Серии А, не отметившись результативными действиями.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3